Evenepoel, Vingegaard en Roglic uitgeteld, wie haalt het dan? 21-jarig supertalent geeft zijn visitekaartje voor de Tour

Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic waren ongetwijfeld de namen die het meest voorkwamen in de voorspellingen voor de Ronde van het Baskenland. Zij waren uiteraard uitgeteld door die valpartij. Wie zou dan de eindzege op zak steken?

Er stond nog een stevig menu aan beklimmingen op het menu. Het plan van de vluchters Xabier Azparren, Vauquelin, Verre, Bax, Martin Lopez en Janssens. In een volgende fase vertrok een groep van iets meer dan twintig renners. Wie enige ambitie had voor de ritzege en niet tot de favorieten behoorde, diende hier bij te zijn.

Met William Junior Lecerf toonde een jonge Belg zich vol lef, hij pakte uit met een ferme aanval. Ondertussen was Sepp Kuss bezig om het bergklassement naar zijn hand te zetten. Na een fameuze schifting waren Arrieta, Kuss, Kruijswijk, Onley, Mollema, Mühlberger en Chaves de acht overblijvers vooraan.

BELG LECERF TOONT ZICH

Ook Soler kwam nog aansluiten en dat maakte dat de Spanjaard virtueel in het geel reed. Skjelmose was voor hem een belangrijke concurrent en die liet zich ook niet onbetuigd toen het in het peloton uiteen spatte. Skjelmose was bezig om de schade te herstellen, maar moest passen bij een aanval van Ayuso.

Wanneer het aan de grote kanonnen was, mochten ook de vluchters het vergeten. Ayuso nam enkel Carlos Rodriguez mee in zijn zog. De twee Spanjaarden verdeelden de buit: de ritzege voor Rodriguez, de eindzege voor Ayuso. De eindwinnaar van de Ronde van het Baskenland kan straks in de Tour van waarde zijn voor Pogacar.