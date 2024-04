Belgische sprinter doet boekje open over professionaliteit van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft een goede relatie met heel wat renners in het peloton. Zo ook met de Belgische sprinter Jordi Meeus.

Jordi Meeus heeft Mathieu van der Poel leren kennen dankzij zijn goede vriend Jasper Philipsen. Voor wedstrijden stonden de drie vaak soms wat te praten en zo ontdekte Meeus dat hij hetzelfde type humor deelt met Van der Poel.

"We zijn beide types die het leven niet al te serieus nemen. Vandaar dat we gretig grappige quotes uitwisselden uit tv-series als ‘Het Eiland’ en films als ‘The Hangover’ en ‘The Wolf of Wall Street’", zegt hij nog.

Van der Poel heel professioneel

Toch ziet Meeus op training vaak een andere Mathieu van der Poel. De wereldkampioen heeft vaak het imago van een speelvogel of iemand die doet wat hij wil, maar dat spreekt Meeus helemaal tegen.

"De vermogens die hij dan trapt, zijn ronduit indrukwekkend. Hij kan ook een kwartier lang 30-30’s volhouden, waar wij na acht minuten de pijp aan Maarten geven", stelt Meeus.

Van der Poel is dus veel professioneler dan de buitenwereld vaak denkt over hem. "Als hij vijf uur moet trainen, tikt hij vaker op 5,5 of 6 uur af dan op de gevraagde duur."