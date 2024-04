BORA-hansgrohe geeft update over Lennard Kämna en onthult oorzaak van aanrijding

BORA-hansgrohe is met een geruststellende update gekomen over de Duitser Lennard Kämna. Hij werd woensdag aangereden op training door een auto.

"Lennard zijn herstel is de afgelopen dagen goed verlopen. Hij heeft de intensive zorgen inmiddels kunnen verlaten. Lennard is stabiel en al verplaatst naar een normale afdaling van het ziekenhuis in Tenerife", zegt BORA-hansgrohe.

"Zijn blessures, en dan met name in de borstomgeving, zijn met enkele gebroken ribben en een longkneuzing nog wel zodanig dat hij behandeling nodig heeft", zegt de Duitse ploeg nog.

"Lennard heeft een grote stap voorwaarts kunnen zetten. Het is heel goed nieuws dat hij naar een andere afdeling is verplaatst. Ik wil de medische staf bedanken voor de inspanningen van de laatste dagen."

Oorzaak ongeval Kämna

Kämna werd woensdag aangereden op training op het eiland Tenerife. "De eerste bevindingen wijzen erop dat de bestuurder van het voertuig linksaf draaide en zo in botsing kwam met Lennard. Er waren geen andere mensen betrokken."

BORA-hansgrohe meldde dat Kämna meerdere blessures had opgelopen. "We zijn opgelucht dat de toestand van Lennard gestabiliseerd is na dit ernstige ongeval en dat het naar omstandigheden goed met hem gaat."