Het houdt maar niet op: nog meer tegenslag voor Visma-Lease a Bike

Bijna de hele voorjaarsploeg van Visma-Lease a Bike ging de afgelopen weken tegen de grond of werd ziek. Wout van Aert, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes en Jan Tratnik.

Allemaal konden ze een aantal koersen niet rijden door pech. Voor Van Aert heeft het mogelijk ook gevolgen voor wat de Giro betreft, want zijn debuut in de Ronde van Italië is namelijk in gevaar.

De ploeg rekent in de Giro op sprintzeges van Olav Kooij, terwijl Cian Uijtdebroeks voor een klassement gaat. Dat was ook de doelstelling van Wilco Kelderman, maar de Nederlander komt niet aan de start.

Dat heeft Visma-Lease a Bike laten weten op zijn sociale media. De Nederlander is nog niet hersteld van zijn sleutelbeenbreuk die hij opliep in de slotrit van Parijs-Nice. Geen Giro dus voor Kelderman.

Zijn landgenoot Koen Bouwman vervangt Kelderman in de selectie van de Giro. Bouwman won onlangs een rit en het eindklassement in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In 2022 won Bouwman twee ritten en het bergklassement in de Giro.

Update on Wilco Kelderman:



Wilco has not yet recovered sufficiently from his collarbone fracture.



Because the recovery is taking longer than expected, Wilco has decided together with the team not to start in the Giro d'Italia.



Koen Bouwman, who is already in the Giro…