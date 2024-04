Steff Cras doet zijn verhaal over zware val in het Baskenland: "Het is gedaan, dacht ik"

Steff Cras was een van de grote slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Hij herstelt thuis van zijn blessures en kijkt al opnieuw vooruit.

Naast onder meer Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic was ook Steff Cras betrokken bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Belg van TotalEnergies kreeg een zwaar verdict.

Een geperforeerde long, een gebroken rib en acht gebroken dwarsuitsteeksels (de korte, uitstekende stukjes bot aan de wervel, nvdr.). Pas drie weken later kon Cras opnieuw slapen in een bed, tot dan moest hij slapen in een speciale stoel.

"Het is ook al veel beter sinds ik terug ben uit Spanje. Ik kan alles weer zelf doen en sinds vorige week kan ik weer fietsen op de rollen. Buiten trainen is wel nog geen optie", zegt Cras bij Sporza.

Akelig moment voor Cras bij zijn val

Cras had bij zijn val geluk dat hij niet op een betonnen blok vloog, want dan had hij wellicht niet meer kunnen navertellen. De val bleef echter bijzonder zwaar en de gevolgen akelig, vooral door de schade aan zijn long

"De eerste halve minuut kreeg ik geen lucht en had ik het gevoel dat ik aan het stikken was. ’t Is gedaan, dacht ik. Maar na 30 seconden of zoiets is die long toch een beetje geopend en kreeg ik net genoeg lucht binnen om te ademen."

Toch kijkt hij al vooruit naar de Tour, die hij wellicht wel zal halen. In welke conditie valt af te wachten van wanneer Cras opnieuw buiten mag fietsen. Dat hoopt Cras snel te kunnen doen.