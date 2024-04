Eli Iserbyt onthult twee redenen waarom internationalisering in het veldrijden mislukt is

De Wereldbeker veldrijden gaat er volgend seizoen anders uitzien, de focus ligt weer meer op België en Nederland. Eli Iserbyt weet waarom de internationalisering mislukt is.

Vorig seizoen werden nog zes van de veertien manches van de Wereldbeker buiten België en Nederland gereden, volgend seizoen zakt dat naar vier van de twaalf. Opnieuw minder internationalisering dus.

Flanders Classic en de UCI probeerden dat de voorbije jaren wel, onder meer met manches in de VS, Frankrijk, Spanje, Ierland en Tsjechië. Volgend seizoen trekt de Wereldbeker naar Spanje, Ierland, Frankrijk en Italië.

Geen Olympische Spelen en financiële meerwaarde

De echte internationale doorbraak van het veldrijden blijft dus uit. Volgens Belgisch kampioen Eli Iserbyt zijn er daarvoor twee redenen. "De eerste: veldrijden is niet olympisch", zegt hij bij Wielerflits.

En de UCI lijkt de olympische piste nu definitief te hebben opgegeven. Zo werd de sneeuwmanche in Val di Sole geschrapt, terwijl de Winterspelen in 2026 in Noord-Italië worden georganiseerd.

Iserbyt ziet als tweede reden ook het financiële, als de Wereldbeker zich wil opwerpen als hét klassement in het veldrijden. De winnaar van de Wereldbeker krijgt 30.000 euro, evenveel als in de X2O Badkamers Trofee.

"Daar is momenteel nog niet over gecommuniceerd, maar het lijkt me logisch dat er daar iets bij moet. Anders blijft het gewoon een klassement zoals een ander. Van Aert, Van der Poel en Pidcock zullen misschien wel komen, maar je wil ook de andere crossers toch altijd in de Wereldbeker zien?"