Opvallende wielerafspraak: Aerts en Iserbyt, maar ook toppers uit het verleden als Van Avermaet en Bakelants present

Er zijn zo van die wielerafspraken die heden en verleden samenbrengen. Toon Aerts en Eli Iserbyt, maar evengoed Greg Van Avermaet en Jan Bakelants staan aan de start van het BK gravel.

Op woensdag 1 mei staat het BK gravel in Turnhout op het programma, met start en aankomst aan de Nieuwe Kaai in de Antwerpse centrumstad. Ook in die omgeving kan dus een parcours uitgetekend worden naar de wens van de gravelaars. Dat hopen die woensdag op dit kampioenschap alvast te kunnen ontdekken.

Heel wat schoon en bekend volk op de deelnemerslijst, zeker uit de veldritwereld. Jens Adams, Toon en Thijs Aerts, Eli Iserbyt, Tom Meeusen, Daan Soete, Michael Vanthourenhout en Cameron Mason: allemaal crossers die op de startlijst staan. En ook nog een Gianni Vermeersch, die naast de weg ook al eens de cross aandoet.

AERTS, ISERBYT EN VANTHOURENHOUT OP AFSPRAAK

Vermeersch is als gewezen wereldkampioen uiteraard een echte specialist in het gravelwerk. Al de vernoemde namen vallen uiteraard onder de categorie mannen elite. Bij de mannen elite 2 komen we ook nog een paar hele bekende namen tegen. Een Jan Bakelants bijvoorbeeld die rugnummer 222 zal kunnen opspelden.

Als dat maar geen tweede plaats wordt. En een Greg Van Avermaet die zich ook in deze categorie zal smijten. Kortom: er zijn enkele kleppers uit andere disciplines van de wielersport anno 2024 aanwezig, net als kanjers uit het verleden die de liefde voor de koers nog niet laten varen en dat nu zullen uiten op hun gravelfiets.

BAKELANTS EN VAN AVERMAET BIJ ELITE 2

Afspraak dus op woensdag in Turnhout om te zien of één van deze namen zich Belgisch kampioen gravel kan tonen en zo Jasper Stuyven kan opvolgen.