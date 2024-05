Fabio Jakobsen heeft te zeggen over zijn grote concurrenten in de Giro

Fabio Jakobsen won in de Ronde van Turkije voor het eerst voor zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich PostNL, maar zijn lead-out deed het nog beter. In de Giro wordt hij wel opnieuw de kopman.

In de UAE Tour werd Jakobsen al eens vierde en zesde, in Nokere Koerse was enkel Tim Merlier sneller. In de Ronde van Turkije was het voor Fabio Jakobsen dan eindelijk eens prijs voor zijn nieuwe ploeg.

"Ik was blij dat de nul van het scorebord was, maar ik merkte dat ik nog een stap moest zetten. Het was een lastige koers voor mij, want Turkije is een prachtig land, maar het gaat constant op en af", zegt Jakobsen bij In het Wiel.

Toch deed zijn lead-out Tobias Lund Andresen het nog beter met drie ritzeges. "Hij is tien kilogram lichter dan mij en overleeft de klimmetjes veel makkelijker. Ik was zelf een paar keer gewoon niet goed genoeg om er nog een sprintje uit te persen."

Jakobsen daagt Merlier en co uit in Giro

Toch wordt Jakobsen opnieuw de kopman in de Giro. Daar gaat hij de concurrentie aan met Olav Kooij, Tim Merlier en Jonathan Milan. "Ik zou mezelf niet de favoriet noemen", stelt Jakobsen wel duidelijk.

"Dat zijn Kooij, Merlier en Milan als je kijkt naar het voorjaar. Als je puur kijkt naar overwinningen, hebben zij echt wel een streepje voor", stelt de debuterende Nederlandse sprinter nog.