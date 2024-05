Thibau Nys maakt opnieuw dezelfde fout waar vader Sven Nys hem al op wees

Thibau Nys deed woensdag opnieuw een gooi naar winst in Eschborn-Frankfurt, maar kwam uiteindelijk als dertiende over de streep. Hij kampte opnieuw met hetzelfde probleem.

De start van het wegseizoen van Thibau Nys kon bijna niet beter. Hij won in de Ronde van Romandië de derde rit vanuit de vlucht. Nys pakte ook de leiderstrui over, die hij uiteindelijk slechts één dag zou dragen.

In de laatste rit sprintte Nys nog naar de zesde plaats, waarin het een stuk beter liep dan in de eerste rit. Toen zat Nys in een kansrijke positie, maar liet hij zich wegdrummen om uiteindelijk als dertiende over de streep te komen.

Werk aan de winkel voor Nys in de sprint?

Vader Sven Nys stuurde in een whatsappje naar zijn zoon dat hij 'te braaf' was geweest in de sprint. "Hij was heel teleurgesteld en kwaad op zichzelf", vulde Sven Nys toen nog aan bij Het Nieuwsblad.

Een week later gebeurde in Eschborn-Frankfurt exact hetzelfde. Nys ging in vijfde positie de laatste kilometer in, maar liet zich insluiten en kwam hoofdschuddend als dertiende over de streep. Opnieuw te braaf?

Het lijkt voor Nys alvast een werkpunt te worden voor de komende sprints. Vanaf 8 mei staat Nys aan de start van de Ronde van Hongarije, daarna volgen ook nog de Ronde van Noorwegen en de GP Aargau, die hij vorig jaar won.