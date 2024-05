Jan Bakelants excuseert zich bij Cian Uijtdebroeks: "Met wat ik nu weet..."

Cian Uijtdebroeks zette zijn eerste stappen als prof bij BORA-hansgrohe. Toch waren er ook nog andere ploegen geïnteresseerd om de jonge Uijtdebroeks binnen te halen.

In 2021 tekende Cian Uijtdebroeks bij het juniorenteam van BORA-hansgrohe, Team Auto Eder. Een jaar later maakte Uijtdebroeks de overstap naar BORA-hansgrohe, waar hij uiteindelijk twee jaar zou rijden.

Jan Bakelants had in 2020 al eens contact met Uijtdebroeks, toen veel topploegen aan de mouw van de eerstejaars junior trokken. Dat was Uijtdebroeks niet vergeten, want hij weet nog dat Bakelants hem afraadde om bij Sunweb te tekenen.

Bakelants te negatief over Sunweb

"Ik wil mij meteen excuseren, want met de kennis die ik nu over jou heb, had ik ander advies moeten geven", zegt Bakelants bij HLN. Hij had in 2019 een jaar voor het huidige Team dsm-firmenich PostNL gereden, maar dat beviel hem niet goed.

"Ik was toen nogal negatief over mijn ex-ploeg, maar achteraf was dat een betere keuze voor jouw eerste profjaren dan BORA-hansgrohe", stelt Bakelants. De ploeg is ook sterk gefocust op het wetenschappelijke aspect.

Al denkt Uijtdebroeks dat het ook bij die ploeg was fout gelopen, net zoals bij BORA-hansgrohe. "Omdat ik graag zeggenschap heb en mijn mening kan ventileren. Ik wil niet dat het systeem alles bepaalt. In mijn huidige ploeg luisteren ze echt naar de renner."