Jan Bakelants noemt opvallende concurrent van Tim Merlier in de Giro

Tim Merlier wordt de Belgische hoop voor de massasprints in de Giro. Toch krijgt hij straks veel concurrentie want bijna alle sprinters zijn aanwezig in Italië.

Van de echte topsprinters zijn in de Giro enkel Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Arvid de Kleijn niet aanwezig. Tim Merlier, Jonathan Milan, Olav Kooij, Fabio Jakobsen, Phil Bauhaus en Kaden Groves zijn er wel.

Merlier heeft de reputatie om snel toe te slaan in een rittenkoers. In 2021 won hij de tweede rit in de Giro, in de Tour won hij in hetzelfde jaar de derde rit. In AlUla Tour won Merlier dit jaar de derde en vierde rit, in de UAE Tour de eerste, vierde en zesde rit.

Volgens Jan Bakelants heeft Merlier nog een andere kwaliteit waardoor hij makkelijk kan winnen. "Tim durft vroeg aangaan, wat het de tegenstand lastig maakt om hem te remonteren", zegt Bakelants bij HLN.

Maakt Girmay het Merlier moeilijk?

Veel sprintetappes hebben onderweg een klimmetje of één dicht bij de finish. Bakelants noemt daarvoor een opvallende naam. "Enter Biniam Girmay. Ik sprak hem onlangs op de voorstelling van zijn docu en vond hem er heel goed en ontspannen uitzien."

De Eritreeër kon dit voorjaar nog niet echt overtuigen. Hij werd vierde in de vierde rit van Tirreno-Adriatico en zevende in Gent-Wevelgem. Toch ziet Bakelants veel etappes die Girmay moeten liggen en waarin hij kan scoren.