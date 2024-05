Mauri Vansevenant onthult zijn geheime doel voor de Giro

Mauri Vansevenant (24) was een van de Belgische revelaties tijdens de heuvelklassiekers. Straks mag de klimmer van Soudal Quick-Step zich ook bewijzen in de Giro.

Na een hoogtestage in Andorra werd Mauri Vansevenant meteen vierde in de Amstel Gold Race. Een week later werd hij zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Voor de klimmer van Soudal Quick-Step een opsteker na enkele moeilijke jaren.

Vanaf zaterdag staat Vansevenant aan de start van de Giro. In 2022 reed Vansevenant al eens de Giro, toen werd hij 30ste in het eindklassement en was een vijfde plaats zijn beste resultaat in een etappe.

"De eerste twee dagen worden meteen heel belangrijk en gaat er al een verschil gemaakt worden in het klassement", zei Vansevanant bij HLN. "Het wordt meteen een spectaculaire start. Pogacar zal meteen het verschil willen maken."

Ritzeges of klassement voor Vansevenant?

Volgens Vansevenant waren de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik een van zijn beste dagen op de fiets. "Het is heel moeilijk om nog beter te doen, maar ik ga wel proberen om die vorm zo lang mogelijk vast te houden tijdens de Giro."

"Ik ga vol voor ritzeges, maar ga daarvoor geen tijd extra verliezen voor het klassement. Ik pakte twee jaren geleden al bijna het roze, je weet nooit als je in een ontsnapping zit. Het doel van de ploeg is vooral ritzeges."