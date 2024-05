Michel Wuyts heeft duidelijk advies voor Tadej Pogacar: "Dat zou verstandig zijn"

Tadej Pogacar staat als de grote topfavoriet aan de start van de Giro. Slaat de Sloveen toe in het openingsweekend?

De organisatie van de Giro paste het parcours van de eerste rit aan nadat duidelijk werd dat Pogacar aan de start zou staan. Zo ligt er op drie kilometer van de streep nog een klimmetje van 1,5 km aan 8,6% gemiddeld.

In de tweede rit staat er meteen een aankomst boven op het programma. Op Santuario di Oropa (11,8 km aan 6,1%) zullen de renners voor het klassement meteen moeten tonen dat ze op de afspraak zijn.

Ontbindt Pogacar in het openingsweekend al meteen zijn duivels? Jan Bakelants ziet de Sloveen toeslaan in de eerste rit. "Die klim is voor hem een ideale springplank om meteen de roze trui te grijpen", zegt hij bij HLN.

Pogacar moet roze trui weer afstaan

Op de tweede dag kan Pogacar nog eens toeslaan op Oropa, 25 jaar nadat Marco Pantani er won. Michel Wuyts denkt dan ook dat Pogacar de Italiaan zal willen eren met een zege in Oropa. "Stel je dat eens voor."

"Maar het zou dan wel verstandig zijn om in één van de volgende etappes de roze trui af te geven, want dit is het begin van een tweeluik. Hij wil de dubbel en de Giro staat toch al wat in het teken van de Tour."