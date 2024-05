Na fiasco en woede-uitbarsting van Evenepoel in de Vuelta: Tour-organisatie wil uitpakken in 2026

De Tour de France begint eind juni in het Italiaanse Firenze. Ook de komende jaren staan buitenlandse start van de Tour op het programma.

Voor 'Le Grand Départ' van de Tour de France pakt de organisatie telkens uit. Door corona moest de Tour in 2020 en 2021 in Frankrijk starten, toen waren Nice en Brest de steden waar het startschot voor de Tour werd gegeven.

De laatste jaren trekt de Tour meer en meer naar het buitenland voor de start. In 2014 trok de Tour naar het Verenigd Koninkrijk voor een Tourstart in Leeds, waarna er nog drie etappes volgden in Engeland.

In 2015 trok de Tour naar Utrecht, in 2017 naar Düsseldorf en in 2019 naar Brussel. In 2022 was Kopenhagen dan aan de beurt, vorig jaar ging de Tour van start in het Baskenland met drie etappes.

Tourstart in 2026 in Barcelona?

Dit jaar start de Tour voor het derde jaar op rij niet in Frankrijk, maar wel in het Italiaanse Firenze. Het circus van de Tour blijft drie dagen in Italië voor het opnieuw naar Frankrijk trekt. In 2025 ligt de start wel weer in Frankrijk, namelijk in Lille.

Voor de Tour van 2026 zou de organisatie volgens La Gazzetta dello Sport opnieuw naar het buitenland trekken. Barcelona zou de gaststad worden voor 'Le Grand Départ'. Het zou na 1992 en 2023 pas de derde start in Spanje zijn van de Tour.

Vorig jaar ging de Vuelta, die net als de Tour georganiseerd wordt door ASO, ook van start in Barcelona. Heel wat ploegen moesten toen hun ploegentijdrit in het donker afleggen, tot grote woede van Remco Evenepoel.