Richt Red Bull-BORA-hansgrohe zijn pijlen op Evenepoel en Van Aert? Manager spreekt klare taal

BORA-hansgrohe wordt vanaf de Tour Red Bull-BORA-hansgrohe. Gaat de Duitse ploeg zich nu richten op het binnenhalen van enkele toppers?

"Vanaf de komende Tour zullen we dan ook door het leven gaan als Red Bull-Bora-Hansgrohe.Ook onze kledij, helmen, fietsen en andere branding krijgen dan een facelift. Er is veel werk om dat allemaal in orde te krijgen, maar we kijken er enorm naar uit", zei manger Ralph Denk.

De Duitse ploeg ondergaat dus een facelift vanaf de Tour. Deze winter haalde de ploeg al Primoz Roglic weg bij Visma-Lease a Bike, ook daar zou Red Bull al een handje geholpen hebben om zijn contract af te kopen.

Geen Van Aert of Evenepoel bij BORA-hansgrohe

Roglic wordt eind dit jaar al 35 jaar, de Sloveen gaat dus geen jaren meer meegaan. Richt BORA-hansgrohe zich met het verse geld van Red Bull dan op andere wereldtoppers zoals Van Aert of Evenepoel?

"Zo'n beetje iedereen is wel aan ons gelinkt, maar de grote namen liggen nog onder contract. Het is niet onze ambitie om contracten weg te kopen bij andere ploegen", stelde Denk nog eens duidelijk.

De Duitse ploeg wil zich vooral focussen op het opleiden van talenten, om hen dan te laten doorstromen. Naast de juniorenploeg komt er een ploeg voor beloften, maar Van Aert en Evenepoel wil de ploeg dus niet binnenhalen?