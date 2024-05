Bondscoach Vanthourenhout stelt één duidelijke voorwaarde voor programma Wout van Aert

Waar en wanneer maakt Wout van Aert zijn rentree in koers? En is Tour opnieuw een optie? Bondscoach Sven Vanthourenhout laat zijn licht schijnen.

Wout van Aert is de laatste twee weken opnieuw op de fiets aan het trainen na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Waar en wanneer hij weer in koers zal te zien zijn blijft echter nog een vraagteken.

Onder meer de Ronde van Noorwegen (23 tot 26 mei) zijn een optie voor Van Aert. Al wilde sportief directeur Merijn Zeeman dat nog niet bevestigen. Daarna zouden het BK tijdrijden (20 juni) en het BK op de weg (23 juni).

Rijdt Van Aert toch de Tour?

Ook de Tour komt echter weer in beeld. Van Aert wilde na vijf deelnames op rij eens iets anders doen, maar de Giro moest hij dus schrappen. Door de blessures van Jonas Vingegaard zou Van Aert echter wel kunnen starten.

Hij zou dan meer zijn ritten kunnen uitkiezen zonder dat hij zich in de derde week moet uitwringen voor Vingegaard. Bondscoach Sven Vanthourenhout stelt één voorwaarde over het nieuwe programma van Van Aert.

"Wat ook het nieuwe programma van Wout wordt, voor mij is het belangrijk dat de Olympische Spelen daarin belangrijk blijven", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Als dat het geval is, dan maakt het mij niet uit of ze voor een hoogtestage of de Tour als voorbereiding kiezen."

"De communicatie met Wout en zijn ploeg is goed en open, ik maak me er geen zorgen over dat ze daar duidelijk en eerlijk over zullen communiceren", stelt Vanthourenhout nog.