Ex-winnaar stelt iets opmerkelijk vast bij roze trui Tadej Pogacar tijdens de Giro

Tadej Pogacar rijdt dit jaar de dubbel Giro-Tour. Maar heeft de Sloveen wel een plan om dat tot een goed einde te brengen?

Tom Dumoulin en Chris Froome waren in 2018 de laatsten die de dubbel Giro-Tour reden en ook voor een klassement reden. Dumoulin werd tweede in de Giro en de Tour, Froome won de Giro en werd derde in de Tour.

Tadej Pogacar wil beter doen dan Dumoulin en Froome. Hij wil de eerste worden sinds Marco Pantani in 1998 die de dubbel op zijn naam schrijft. In de Giro is Pogacar halfweg alleszins goed op weg.

Pogacar heeft geen plan voor Giro-Tour

Toch spaart Pogacar zich niet. Hij won al drie ritten, viel aan in een rit voor de sprinters en mengt zich ook in de voorbereiding op de sprint voor zijn ploegmaat Molano. Volgens Tom Dumoulin kan Pogacar het niet laten.

"Ik zie niet een Pogacar die een enorm strategisch plan heeft bedacht voor de Giro. Dat gaat daar echt niet achter schuil. Hij koerst, hij valt aan als hij zich goed voelt, hij pakt etappewinst als hij zich goed voelt", zegt hij bij HLN.

Zou Pogacar zich niet beter al wat sparen met oog op de Tour? Volgens Dumoulin alleszins niet. "Hij kan nu toch niks aan de Tour doen. Hij moet gewoon de Giro proberen te winnen. En dan ziet hij daarna wel of hij nog genoeg kruit in het vat heeft voor de Tourwinst of niet."