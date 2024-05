Laat Red Bull-BORA-hansgrohe het geld rollen? 'Onderhandelingen bezig met wereldtopper'

Red Bull nam onlangs 51% van de aandelen over van wielerploeg BORA-hansgrohe. Vanaf de Tour prijkt de producent van energiedrankjes ook op het shirt van de Duitse ploeg, die vanaf dan Red Bull-BORA-hansgrohe zal heten.

Met de komst van Red Bull volgt er ook een stevige kapitaalverhoging. Daarmee wil de Duitse ploeg de strijd aangaan met UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike. Met de komst van Primoz Roglic werd al een eerste stap gezet.

Trekt de Duitse ploeg volgend jaar opnieuw enkele wereldtoppers aan? Manager Ralph Denk ontkende dat alleszins. Hij zei dat zijn ploeg geen wereldtoppers wil weghalen die nog onder contract liggen bij andere ploegen.

Volgens La Gazzetta dello Sport speelt er zich achter de schermen echter iets anders af. BORA-hansgrohe zou namelijk onderhandelen met Tom Pidcock, die nog tot eind 2027 onder contract ligt bij INEOS Grenadiers.

Er zouden gesprekken zijn, al is een overstap moeilijk. Pidcock is het Britse uithangbord bij uitstek, hem zien vertrekken zou voor INEOS Grenadiers een bijzonder zware klap zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Info @Gazzetta_it- according to our sources @BORAhansgrohe is interested to sign @tompidcock already for 2025. The current olympic and world champion mtb has already a contract with @INEOSGrenadiers till 2027. Talks in progress, difficult but not impossible we understand