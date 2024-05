Tadej Pogacar lacht onbedoeld iedereen uit met zijn reactie na demonstratie

Stel: je rijdt alles op een hoopje. En dan heb je nog niet eens de beste benen. Hoe moet de tegenstand zich dan voelen? Dat is de hamvraag richting Tadej Pogacar en vooral zijn concurrenten deze zondag.

Tadej Pogacar had er zin in en reed alles en iedereen op bijna drie minuten in de koninginnenetappe van de Giro d'Italia. Daardoor is de kloof tussen de Sloveen en de rest stilaan bijna zeven minuten geworden. De laatste week in de Giro?

Die is stilaan overbodig. Tadej Pogacar zal het nooit met zoveel woorden zeggen, maar eigenlijk kan hij de derde week al rijden in voorbereiding op de Tour de France. Een ongeziene luxe, zoveel is meer dan duidelijk ondertussen.

En toch: de Sloveen voelde zich naar eigen zeggen niet eens zo goed. Daarmee is eigenlijk alles gezegd, want de zaak had dus nog veel erger kunnen aflopen. Dan stond er op dit moment zelfs niemand meer binnen de tien minuten misschien.

Iedereen zag af in het wiel

"Ik kan niet zeggen dat het de beste dag was uit mijn carrière. Ik voelde me niet de hele dag goed", aldus de winnaar van de dag en ook meteen de gedoodverfde eindwinnaar van deze Giro d'Italia van het fabelachtige jaar 2024.

"Het was een mooie route met leuke beklimmingen. Livigno is ook een van mijn favoriete plekken in Italië. We hadden deze rit in onze gedachten sinds december. Iedereen zag af in het wiel van Majka. Daarna nam ik over en hoopte ik dat ik een gat kon slaan. Dat was het geval, dus reed ik door", noteerde Sporza.