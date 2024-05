Geraint Thomas verbijsterd over roze trui Tadej Pogacar: "Ik had zoveel vragen"

Op de tweede rustdag zal Geraint Thomas de eindzege in de Giro toch echt uit zijn hoofd moeten zetten. Hij behoudt wel zijn tweede plaats in het algemeen klassement.

Voor de koninginnenrit van vorige zondag in de Giro was Geraint Thomas nog strijdvaardig. Hij wilde aanvallend koersen om toch nog een gooi te doen naar de roze trui. Tadej Pogacar maakte daar korte metten mee.

De Sloveen viel al op 14 kilometer van de streep aan, pakte snel veel voorsprong en pakte uiteindelijk drie minuten of meer op al zijn concurrenten. Thomas volgt nu als eerste op bijna 7 minuten van Pogacar.

Pogacar van andere planeet

"Ik had zoveel vragen", lachte Thomas bij Cycling Pro Net. "We wisten wel dat die aanval ging komen, hoor. UAE Team Emirates was de hele dag bezig om die nieuwe ritzege binnen te slepen. Chapeau aan hen."

Thomas zelf voelde zich de hele dag niet helemaal fit, maar hield wel stand bij de andere klassementsrenners. "Toen Tadej ging, probeerde ik maar zo goed als mogelijk de andere klassementsrenners te volgen."

Dat lukte voor Thomas, hij kwam samen met zijn ex-ploegmaat Daniel Martinez over de streep. "Pogacar is simpelweg van een andere planeet. Ver daarachter ben ik misschien wel the best of the rest. En dat is een fijne vaststelling."