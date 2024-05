Van der Poel deed Van Aert meteen pijn: "Een doorn in het oog van Wout"

Tien jaar geleden won Mathieu van der Poel met de Ronde van Limburg zijn eerste profwedstrijd. Oliver Naesen, toen zelf nog geen prof, was erbij.

Op 15 juni 2014 boekte Mathieu van der Poel zijn eerste van tot nu toe 49 profzeges. Op zijn 19de klopte de toenmalige wereldkampioen op de weg bij de junioren de Duitser Paul Martens en de Australiër Gregory Henderson in de sprint.

Die dag ook aan de start: Wout van Aert. De twee rivalen maken vroeg koers en rijden een tiental kilometer voor het peloton uit, maar worden gegrepen. Van Aert sprint uiteindelijk niet mee, hij wordt 48ste op 8 seconden.

Van der Poel wint Ronde van Limburg in 2014

Voor Mathieu van der Poel was het dus wel prijs, Oliver Naesen zag het als vierde allemaal gebeuren. "Ik kende zijn kwaliteiten inderdaad al van bij de jeugd. Maar dat hij daar en toen al zou winnen? Nee, dat had werkelijk niemand verwacht", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ook Van Aert had dat niet verwacht. Ik kan me inbeelden dat Mathieu's zege een doorn in het oog moet zijn geweest van Wout", gaat Naesen verder. Van Aert moest wachten tot 2016 voor zijn eerste zege, toen hij in de Ronde van België Tony Martin klopte in de proloog.

Tien jaar later is de Ronde van Limburg nog altijd speciaal voor Van der Poel. "Als je hem de vraag stelt, dan zal hij niet hoeven na te denken", zegt vader Adrie. "Zijn eerste profzege op de weg: die herinnert Matje zich nog, hoor."