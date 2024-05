📷 Geraint Thomas voegt grappige meme toe aan terugblik op de Giro

Op zijn 38ste haalde Geraint Thomas het podium van de Giro d'Italia. En zelf kan hij ook lachen met het feit dat dit nog lukt op zijn leeftijd.

Geraint Thomas moest net als alle anderen zijn meerdere erkennen is Tadej Pogacar in de 107de editie van de Giro d’Italia.

De Welshman pakte, op zijn 38ste, de derde plek. En daar is hij nog altijd trots op, zo laat hij zien in berichtjes op Instagram.

“Zo, ik heb Rome gehaald. Een vijfde keer op het podium van een grote ronde, en eentje waar ik misschien het meest trots op ben. Ik kwam uiteraard om te winnen, maar soms moet je het hoofd buigen voor grootsheid. Het is een eer om tegen Tadej te rijden. Petje af, maat!”, klinkt het.

Hij stopt er ook heel wat foto’s bij, maar voegt er als allerlaatste beeld ook een meme bij. Zijn hoofd plakt op dat van een vrouw met een rollator, ernaast zijn zogezegde kleindochter.

“I almost won the Giro last year”, zegt Thomas. “Tuurlijk, opa. Kom, ik zal je in bed leggen”, reageert het meisje.