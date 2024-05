📷 Geraint Thomas viert 38ste verjaardag op geheel eigen wijze, maar uit ook kritiek

In de laatste bergrit moest Geraint Thomas op zijn 38ste verjaardag een twintigtal seconden goedmaken op zijn ex-ploegmaat Daniel Martinez om net als vorig jaar tweede te worden in de Giro.

Dat lukte niet, maar Thomas staat straks wel als derde op het eindpodium. "We hebben ons best gedaan en goed gereden. Er is niets meer dat we hadden kunnen doen. Martínez heeft knap gereden. Ik ben nu vooral heel moe."

Thomas vierde zaterdag dus zijn 38ste verjaardag, waarmee hij veruit de oudste renners is in de top tien. "Iedereen heeft het altijd over mijn leeftijd. Ik snap het gedoe niet zo eerlijk gezegd, maar 38 is inderdaad best oud voor een wielrenner."

Achteraf vierde Thomas zijn verjaardag toch nog met een biertje. De laatste etappe van de Giro gaat straks ook maar om 15u30 van start, de Welshman had er dus wel even tijd voor.

"Dit was waarschijnlijk het meeste dat ik al ooit heb geleden op mijn verjaardag! Het was een lange en zware koers, maar ik ben trots om weer op het podium te staan. Ik voel nu al ieder jaar van de 38. Proost allemaal!"

Well that was probably the most I’ve ever suffered on my birthday! Been a long hard race, but proud to make the podium again. Feeling every one of my 38 years now 🤣 Cheers everyone 🍻 #Giro pic.twitter.com/p5g3ZdKxIK