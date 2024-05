Jay Vine zit opnieuw op de fiets: "Maar dat ene mag ik nog niet doen"

Jay Vine mag opnieuw in de buitenlucht fietsen. Een ferme opsteker na al dat aanslepende blessureleed.

Jay Vine was één van de vele renners die ten val kwam in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. Daar gingen ook onder andere Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard onderuit.

Vine brak een nekwervel en ook twee ruggenwervels, maar is ondertussen wel weer buiten aan het fietsen nadat hij verlost is van de nekbrace die hij maar liefst zes weken moest dragen.

“Eindelijk komt er een einde aan een periode vol scans, fysiotherapie en binnentrainingen”, schrijft de Australiër op Instagram. “Het duurde even, maar mijn herstel heeft zich gestaag ingezet. De hulp van de ploeg is hierbij cruciaal geweest.”

Vooral de nekbrace mogen afnemen was een stap vooruit in zijn revalidatie. “Ik was ontzettend blij toen ze me vertelden dat de nekbrace af mocht en dat ik eindelijk weer buiten een ritje kon maken. Ik mag alleen nog niet afdalen…”

“Gelukkig zijn er veel beklimmingen, hier in Andorra. Ik word dan terug naar het dal gereden per auto. Ik weet dat ik er nog lang niet ben en dat ik moet gaan wennen aan de nieuwe situatie, maar dit is wel echt een enorme stap vooruit.”

“Ik voel me steeds meer mezelf. We hebben het niet over koersen, maar over het opbouwen van de basisconditie. We hebben geen haast en wachten gewoon tot alle seinen op groen staan om ook weer te koersen.”