UAE Team Emirates komt eindelijk met een beetje goed nieuws over Jay Vine

De Ronde van het Baskenland werd dit jaar qua blessures een echte horrorronde. Ook Jay Vine van UAE Team Emirates was onder de slachtoffers.

Heel wat toprenners kwamen niet zonder kleerscheuren uit de Ronde van Baskenland. Remco Evenepoel brak er zijn sleutelbeen. Bij Jonas Vingegaard en Jay Vine was de schade nog een pak groter.

De Australiër moest een hele poos in het ziekenhuis blijven en uiteindelijk was hij zelfs met veel minder dan opnieuw kunnen koersen blij.

“Ik kan gewoon niet geloven dat ik ooit nog met mijn kinderen kan wandelen en spelen. Het was de eerste dagen best wel spannend, omdat we niet wisten of er zich een neurologische complicatie zou kunnen voordoen of dat er toch een operatie nodig was”, klonk het toen.

Zonder nekbrace

Ondertussen zit hij aan een nieuwe fase in zijn revalidatie. Het was ploegdokter Adrian Rottuno die via UAE Team Emirates met een update kwam over de medische toestand van Vine.

“Een CT-scan heeft getoond dat het bot goed aan het genezen is, dus Jay mag zijn nekbrace afdoen. Hij mag rustig aan beginnen met buiten fietsen, wat heel belangrijk is voor zijn houding op de fiets”, klinkt het.

“We houden dit proces nauwgezet in de gaten en Jay heeft nog altijd heel wat weken revalidatie voor de boeg. Dit is echter de eerste grote stap die hij zet in zeven weken, wat vanuit een mentaal en fysiek perspectief natuurlijk heel fijn is.”