Johan Bruyneel zag één iets opvallends bij Pogacar in de Giro

Zes overwinningen pakte Tadej Pogacar in de Giro d'Italia. Johan Bruyneel had er alvast een opvallende opmerking over.

Bijna tien minuten voorsprong pakte Tadej Pogacar op Dani Martinez in de Giro d’Italia. Dat was opmerkelijk, maar nog veel meer keek iedereen op van de zes ritoverwinningen die de Sloveen mee naar huis nam.

Voor een sprinter zou het al moeilijk zijn om zes etappes te winnen, laat staan voor een klassementsrenner. Ook Johan Bruyneel was onder de indruk, zo liet hij weten in de podcast The Move van Lance Armstong.

Al had Bruyneel daar ook een opvallende opmerking bij. “Volgens mij won hij er zes omdat hij er maar zes wílde winnen”, klinkt het bij onze landgenoot.

Met die zes ritzeges evenaarde hij het record van Eddy Merckx. Misschien onderneemt Pogacar in de toekomst een poging om het record ook effectief te verbreken. Nu heeft hij zich ingehouden om dat niet te doen.

Over het grote verschil en de dominantie van Pogacar is Bruyneel duidelijk. “Het is treurig voor de competitie in de Giro, maar die dominantie was indrukwekkend. Ik heb veel uitspraken gezien over dat het saai was. Maar Pogacar is gewoon de beste renner die er is.”

Het waren de tegenstanders die teleurstelden, al deden er ook geen echte grote toppers mee. “Dani Martinez en Geraint Thomas zijn de derde man in de rij qua kwaliteit bij hun ploegen INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe. Hij reed tegen de lagere garnituur. Zijn dominantie was logisch.”