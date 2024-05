Nog meer donkere wolken voor Lotto Dstny? "Ook dat is een optie"

Lotto Dstny doet het goed dit seizoen. Toch zijn er ontzettend veel twijfels richting de nabije toekomst.

Woensdag was te horen dat de Hoge Gezondheidsraad in ons land wil dat alle vormen van gokreclame verboden worden. De Nationale Loterij kreeg na de vorige gokwet de nodige privileges, maar die zouden nu volledig moeten verdwijnen.

En dat betekent dat de Nationale Loterij ook geen sportsponsoring meer zou mogen doen. De Lotto in Lotto Dstny zou dan ook moeten verdwijnen op termijn. Maar er is nog meer hangende.

Ook Dstny heeft voorlopig nog niet verlengd. Er is een optie om de ploeg de komende twee jaar te sponsoren, maar die optie is nog niet gelicht. En dus weet Lotto Dstny totaal niet met welk budget ze de komende jaren kunnen werken.

“Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat de beslissing om al dan niet door te gaan effectief nog niet genomen is”, bevestigt Daan De Wever, CEO van Dstny, aan Het Nieuwsblad.

Het kan nog lukken, maar ook totaal anders uitdraaien. “Ik kan dus nog niet zeggen welke richting het dossier uitgaat maar wie de vorige interviews in de kranten heeft gelezen, weet dat wij vele mogelijkheden tot verbetering zagen in de werking van de ploeg.”

Alle opties open

Wanneer er duidelijkheid komt, is niet meteen geweten. “Als we in september als bedrijf onze budgetoefening willen maken, dan zullen we ten laatste in de loop van de zomer onze beslissing moeten nemen.”, aldus De Wever.

“We houden alvast al onze opties open: of we blijven bij Lotto, of we engageren ons in een ander wielerteam, of we kiezen voor een andere sport. Want ook dat is een optie. Als zakenman moet je alles in de gaten houden, al blijft onze interesse in de wielersport groot.”