Hoge Gezondheidsraad wil ingrijpen: einde voor Lotto Dstny in zicht?

De Hoge Gezondheidsraad wil een totaalverbod op gokreclame. Dat zou een ramp betekenen voor Lotto Dstny.

Enkele maanden geleden werd in het parlement beslist dat er strenge regels kwamen voor de reclame bij gokbedrijven, maar de Nationale Loterij werd daarvan grotendeels vrijgesteld.

De Hoge Gezondheidsraad wil nu een stapje verder gaan en een totaal verbod op gokreclame afdwingen bij de politiek. Dat zou ook betekenen dat de sportsponsoring helemaal onmogelijk wordt.

Dat zou een ramp betekenen voor Lotto Dstny, waar de Nationale Loterij hoofdsponsor is. De Hoge Gezondheidsraad komt met dat voorstel omdat ons land al zeker 400.000 problematische gokkers telt.

Geen uitzonderingen meer

Volgens de Nationale Loterij hebben veel van de producten een laag verslavingsrisico, zo kreeg Het Nieuwsblad in een reactie te horen.

Volgens Stefaan Van Hecke, die de strengere gokwetgeving ontwierp, is er veel meer draagvlak dan iedereen denkt. “Er is in het parlement almaar meer consensus dat het inderdaad niet kan dat sommige gokregels niet voor producten van de Nationale Loterij gelden”, vertelt de politicus van Groen.