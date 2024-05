Ploegmaat over Remco Evenepoel: "Dan ben ik een beetje bang voor hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France komt met rasse schreden dichterbij. Het is dan ook uitkijken wat de toppers onder elkaar zullen uitvechten.

De Tour de France vertrekt eind juni in het Italiaanse Firenze. Het parcours is in vergelijking met andere jaren nog zwaarder geworden.

Door de Olympische Spelen in Nice eindigt deze editie ook anders dan anders. Geen sprintersetappe, maar een heel belangrijke tijdrit nog op het menu.

Het is nu al hopen dat de toppers het elkaar enorm lastig kunnen maken in de strijd om het algemeen klassement. Maar ook voor de renners die hen moeten bijstaan worden het heel belangrijke dagen.

Want zomaar mee bergop rijden met een kopman, het is niet simpel. Dat ondervinden ze vaak enorm aan den lijve, en vaak nog het meest voor de koers begonnen is.

Dat is ook het geval bij Soudal-QuickStep. De ploeg van Patrick Lefevere moest op korte termijn de metamorfose doormaken van voorjaarsploeg naar klassementsploeg in een grote ronde.

Schrik

“Als Remco rustig wil rijden, rijdt hij ook echt rustig, maar als hij het eens zwaar wil maken dan is hij veel te sterk voor me”, vertelt ploegmaat James Knox van Soudal-QuickStep in de Tourspecial van Bicyling.

Knox kreeg zelfs schrik van zijn ploegmaat. “Dan ben ik zelfs op trainingskamp een beetje bang voor hem, haha”, zo kan er nog met de glimlach van af.

Het is niet iets wat zich alleen bij Remco Evenepoel en Soudal-QuickStep afspeelt. Ook ploegmaten van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard spreken dat ze al hetzelfde meemaakten op training bij hun kopmannen.

Dat heeft dan ook met hun talent te maken. “Al die toprenners hebben zo'n grote motor en herstellen zo snel dat ze op trainingskamp en in koers meer aan kunnen dan normale renners”, besluit Knox nog.