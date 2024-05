Ploegmaat ziet ware metamorfose bij Remco Evenepoel: "Zegt veel wie hij is"

Remco Evenepoel neemt deze zomer voor het eerst deel aan de Tour de France. Het wordt een totaal andere benadering voor Soudal-QuickStep.

Soudal-QuickStep was tot vorig jaar een ploeg die het vooral in de voorjaarsklassiekers moest zien te doen, maar nu trekt de ploeg van Patrick Lefevere met klassementsambities naar de Tour de France.

Een ware ommezwaai die ook James Knox aan den lijve ondervonden heeft. Hij snapt dat er vraagtekens gezet worden bij Soudal-QuickStep, maar hij is ervan overtuigd dat de ploeg er helemaal klaar voor is.

“We hebben ons moeten ontwikkelen als klassementsteam”, vertelt hij in de Tourspecial van Bicycling. “Net als Remco zich moest ontwikkelen als klassementsrenner. Hij heeft altijd vertrouwen in zichzelf gehad, maar de ervaring dat hij grote wedstrijden kan winnen, heeft hem de bevestiging gegeven dat hij het ook op het hoogste podium kan.”

Leider

Knox voelde dat Evenepoel aan het evolueren was. “Dat merk ik ook aan de leider die hij geworden is. Hij is kalmer, hij voelt minder bewijsdrang richting anderen.”

Vorig jaar herpakte Evenepoel zich na een offday in de Vuelta. “Hij zal twijfels hebben gehad, maar die heeft hij ons niet laten zien. Een dag later ging er weer voor en won hij de etappe. Hij bracht zichzelf die dag in en positie waarin hij weer had kunnen falen, maar deed dat niet.”

De verwachtingen zijn dan stiekem ook hoog gespannen voor deze zomer. “Hoe hij op die offday reageerde, zegt veel over wie hij is. Het zal hem van pas komen in de Tour. Hopelijk leidt dat tot een prachtige strijd.”