Brute pech: jonge Belg van Lotto-Dstny wordt na maanden blessureleed ... aangereden op training

Het zit Lennert Van Eetvelt niet mee. Na maanden blessureleed kon hij eindelijk opnieuw aan wielrennen denken. En prompt werd hij aangereden op training in Spanje. En dus wordt het opnieuw wonden likken.

Het was de eerste duurtraining na maanden blessureleed voor de 22-jarige Lennert Van Eetvelt. En opnieuw zit hij in de hoek waar de klappen vallen, want deze keer werd hij aangereden op die eerste duurtraining.

De renner van Lotto-Dstny werd langs achteren aangereden door een wagen en de blessures vallen gezien de ernst van de zaak eigenlijk nog goed mee. Toch is het een nieuwe klap voor de jonge Belg, die net opnieuw begon te trainen.

Na een operatie aan de knie begin dit jaar kon hij in 2024 nog niet de doorbraak van 2023 omzetten in nog meer prachtresultaten. En nu is hij dus opnieuw een tijdje aan de kant gezet, al reageerde hij op Instagram ook duidelijk.

Van Eetvelt blij dat hij nog leeft

"Ik ben erg blij dat ik niet van de weg af ben gegaan en er zonder ernstige verwondingen vanaf ben gekomen. Ik kan nog wandelen en ik ben blij dat ik nog leef", aldus Lennert Van Eetvelt op de sociale media in een reactie.

"Nu neem ik gewoon een paar dagen vrij om te herstellen en te genieten van de kleine dingen in het leven. Maar maak je geen zorgen, ik kom terug. Wanneer weet ik alleen nog niet." We wensen Van Eetvelt alvast veel beterschap in moeilijke tijden.