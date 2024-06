En dan moet Remco Evenepoel er nog aan beginnen: Soudal Quick-Step pronkt met cijfers van de wederopstanding

Het ziet er weer goed uit voor Soudal Quick-Step. De recente cijfers zijn prima en Remco Evenepoel is ook weer klaar om te knallen.

Zo is de lucht boven de Belgische wielerploeg helemaal opgeklaard, terwijl het in de eerste maanden van het seizoen weer eens ging over teleurstellende prestaties in de klassiekers. Dan ziet het er in het begin van juni een pak beter uit. Dat komt vooral omdat Soudal Quick-Step een hele sterke maand mei achter de rug heeft.

Nu moet wel gezegd dat het aantal overwinningen in de eerste maanden van 2024 ook nog wel gezien mocht worden. Die kwamen dan meestal wel tot stand in kleinere koersen, ver van België. Daar had Tim Merlier dan vaak een groot aandeel in. Dat is nu nog altijd het geval, ook op de grote internationale afspraken.

Giro een succes voor Soudal Quick-Step

Veel aandacht ging de voorbije maand uiteraard naar de Giro. Die werd een groot succes voor Soudal Quick-Step, met in totaal maar liefst vier ritzeges. Tim Merlier schoot zelf drie keer raak: zo gaf hij paarse trui Jonathan Milan uiteindelijk geen duimbreed toe. Alaphilippe werd dan weer beloond voor zijn inspanningen in rit 12.

Bovendien wijzen ze er op Warre Vangheluwe ook de vierde rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen heeft en ook de triomf van Martin Svrcek in Gullegem Koerse rekenen ze zeker en vast mee.

Evenepoel is aan zet

Dat zorgt voor een totaal van zes overwinningen in mei, waarvan vier ritten in een grote ronde. Dat is lang niet slecht. Als zo'n bilan in juni min of meer kan geëvenaard worden, zou dat al heel mooi zijn. Remco Evenepoel is aan zet.