Zelfs Adrie van der Poel beseft het door waanzinnige successen van zoon Mathieu: "Ik heb hem wel eens gezegd: doe dat nou niet"

Mathieu van der Poel heeft al waanzinnige successen bij de vleet behaald, of hij zondag nu nog een keertje De Ronde wint of niet. Hij onderhoudt een goede band met vader Adrie maar ze zijn wel verschillend: als persoon en als renner.

Adrie van der Poel heeft zich bij het NRC uitgelaten over de keren dat hij uitdrukkelijk advies gegeven heeft aan zijn zoon. "Een paar jaar geleden reed hij wel eens met de crossmotor, hij had meerdere motoren. Dat vind ik helemaal niets. Zijn beste vriend komt uit de motorsport en die heeft een dwarslaesie, door een ongeluk." Als je zoiets ziet in je omgeving, denk je wel twee keer na.

Adrie zag Mathieu dan ook niet graag met die motoren bezig. "Ik heb wel eens tegen hem gezegd: doe dat nou niet, er is nog zoveel tijd om van dat soort dingen te genieten als je gestopt bent met wielrennen." In het verleden heeft Adrie zich ook al wel positief uitgelaten over het feit dat Mathieu nu zo vaak met golfen bezig is, omdat het veel minder gevaarlijk is dan met de motor rijden.

Mathieu ambassadeur van Lamborghini

Snelheid en Mathieu van der Poel: het zal altijd samengaan. Zo is hij ambassadeur van Lamborghini. Ook horlogemerk Richard Mille heeft zich aan Van der Poel verbonden. Adrie kijkt met grote ogen naar het partnership tussen zijn zoon en deze luxemerken. "Ik vind het ook schitterend – maar dan bij een ander", lacht Adrie.

Dit is wel iets waar hij minder moeite mee heeft. "Als bedrijven zich met Matje willen associëren, waarom zou hij dat niet doen? Hij is ook gewoon heel zuinig op z’n spullen. Ik zie hem zelden in een vuile auto, zijn huis is ook altijd superschoon." Op die manier blijft Mathieu van der Poel goede punten scoren en op een goed blaadje staan bij zijn vader.

Prestaties Mathieu van een andere orde

De successen in de wielersport van Mathieu spreken ook voor zich. "Dan denk ik: tja, eigenlijk kon ik niet zo veel." Het is al lachend gezegd, maar het is inderdaad nog van een andere orde wat Mathieu presteert. "En het is ook de manier waaróp. Ik moest het hebben van mijn slimmigheid, solo’s van 80 kilometer waren voor mij niet weggelegd. Tactisch moest alles een beetje meezitten."