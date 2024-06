Grote concurrenten van Remco Evenepoel moeten antwoord bieden op prangende vragen

Volgens Remco Evenepoel ligt er niet veel druk op zijn schouders; Dat kan kloppen, want concurrenten als Primoz Roglic en Sepp Kuss worden meer in vraag gesteld door een analist. Die analist is dan nog een landgenoot van één van die twee.

In 'Beyond the Podium' blikt ex-renner Tejay van Garderen voor NBC Sports Cycling vooruit op de Dauphiné. Naast Evenepoel maakt ook Roglic zijn comeback. "De enige herinnering die ik dit jaar heb van Primoz Roglic voor zijn val in de Ronde van het Baskenland is Parijs-Nice. We moeten toegeven dat hij daar niet geweldig was."

Wat moet er dan gebeuren om het publiek gerust te stellen met betrekking tot de Tour? "We zullen de Primoz moeten zien die we gewend zijn om te zien." En dan is er nog iets om rekening mee te houden. "Misschien krijgen zijn ploegmaats de kans om er voor te gaan in de Dauphiné", verwijst Van Garderen naar Vlasov en Hindley.

Sepp Kuss blijft onder de radar

Ook over Sepp Kuss zijn er twijfels ontstaan. Van Garderen wil hier de ogen toch niet voor sluiten. "Ik hoorde onlangs nog iemand zeggen dat Sepp Kuss dit jaar wat onder de radar blijft. Hij heeft vorig jaar de drie grote ronden gereden. Ik vraag me af of hij nog naweeën daarvan heeft in de vorm van vermoeidheid."

Who's your pick to win the Criterium du Dauphine? #Dauphine

Kan dat na al die maanden? "Hij was deel van een winnende ploeg en won ook zelf. Het verbruiken van dat soort energie kan je in het volgende jaar nog met je meeslepen. Hopelijk is hij er uit geraakt met zijn coaches en doet hij ons in de Dauphiné geloven dat hij een goede Tour kan rijden", wenst Van Garderen hem het beste.

Klasse genoeg bij klimmer Visma-Lease a Bike

De Amerikaanse analist panikeert nog niet. "Ik ga niet zeggen dat ik bezorgd ben, want ik weet dat hij veel talent en klasse heeft. Hij lijkt gewoon wat vermoeid na vorig jaar."