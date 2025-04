'Geen massasprint meer op de Champs-Elysées? Tour de France wil slotrit stevig overhoop gooien'

Vorig jaar eindigde de Tour uitzonderlijk met een tijdrit in Nice, dit jaar komt de slotrit opnieuw aan in Parijs. Vraag is of de sprinters zich opnieuw gaan kunnen uitleven op de Champs-Elysées.

De koninklijke sprint op de Champs-Elysées is al tientallen jaren de afsluiter van de Tour de France. In een soort criterium gaat het eerst in een slakkengang richting Parijs, waar in de laatste 50 kilometer nog wordt gekoerst. Heel veel spanning en dus ook kijkers trekt die slotrit dan ook niet. Organisator ASO lijkt daar iets aan te willen doen. Volgens de Franse krant Le Parisien zal de slotrit van de Tour er dan ook iets anders uitzien dit jaar. Slotrit van de Tour over Montmartre? De klim naar Montmartre, die ook scherprechter was in de olympische wegrit, zou tijdens de slotrit van de Tour drie keer beklommen worden. Daarna zou er toch naar de Champs-Elysées getrokken worden, voor een uitgedunde sprint? Officieel is de wijziging nog niet, want ASO kreeg eerst een negatief antwoord van de politieprefect van Parijs. Er wordt namelijk gevreesd voor een verkeersinfarct in Parijs, midden in het zomerseizoen. Er zou vanuit politieke hoek nu toch hulp gekomen zijn, waardoor alle obstakels zijn weggenomen. Dit jaar zou om een proefproject gaan, als het nieuwe parcours met Montmartre in de smaak valt zou het wel eens een vaste waarde kunnen worden.