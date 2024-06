José De Cauwer beseft wat belangrijk is voor Evenepoel en wanneer we meer weten over zijn Tour-capaciteiten

Wanneer weten we meer over de Tour-capaciteiten van Remco Evenepoel? José De Cauwer geeft het antwoord dat we van hem kunnen verwachten: in de Tour zelf.

In de Dauphiné gaan we dat dus nog niet te weten komen. "Ik denk dat het voor Remco vooral belangrijk is dat hij geen gekke dingen doet en de Dauphiné gewoon op hem laat afkomen. Hij moet niet dit en hij moet niet dat", vindt José De Cauwer dat een ontspannen aanpak nu wel aan de orde is. Gezien de omstandigheden.

"Remco moet gewoon rijden en kijken waar zijn lichaam staat na die val in het Baskenland 2 maanden geleden." Geen conclusies trekken dus, ook niet als het positief uitdraait. "Stel dat Remco die tijdrit wint, wat zegt dat dan? Hij wint dan misschien tegen renners die ook terugkeren uit blessure, maar nog geen 100 procent zijn."

De Tour zal waarheid over Evenepoel onthullen

De Vuelta heeft hij al op zijn naam staan, maar het is moeilijk om in te schatten wat Remco Evenepoel kan in een Tour de France. "We zijn er nog altijd niet over uit hoe ver Remco ooit zal geraken in de Tour. Gaan we daar in de Dauphiné wijzer over worden? Neen, daarvoor moeten we wachten tot de Tour", onderstreept De Cauwer.

"Maar de Dauphiné is wel een mooie stap in dat verhaal, ondanks het feit dat Remco terugkeert na een val."