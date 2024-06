Remco Evenepoel is voor een Belgische ex-renner persoonlijk een godsgeschenk

Soms is er een wereldtopper als Remco Evenepoel voor nodig om alles naar waarde te laten schatten. De prestaties van Jurgen Van den Broeck passeerden vroeger soms zonder dat daar veel volk bij stilstond. Nu weet iedereen wel hoe straf dat was.

Jurgen Van den Broeck eindigde op een derde plek in de Tour in 2010 en een vierde plek twee jaar later. Het is niet zo dat het land toen op zijn kop stond, terwijl nu iedereen met argusogen naar Remco Evenepoel kijkt. Steekt dat niet wat? Dat is één van de vragen die Wielerflits de gewezen klassementsman voorschotelde.

"Nee, helemaal niet. Ik denk dat het mij juist ook een beetje erkenning geeft", is Van den Broeck dolblij met de belangstelling voor Evenepoel. "Toen ik voor het algemeen klassement ging in koersen als de Dauphiné was dat niets speciaals voor de buitenwereld. Zeker als je ziet dat de meeste toppers nu proberen om daar top 5 te rijden."

Respect voor Van den Broeck

En dat is al moeilijk genoeg. "Het feit dat toppers als Evenepoel zich daarop toespitsen en zeggen: ik wil daar een goed klassement rijden, wil toch zeggen dat het een belangrijke koers is, dat het waarde heeft." Het betekent ook dat respect op zijn plaats is voor de manier waarop Van den Broeck altijd streed in de bergen.

© photonews

"Voor mij was het heel lastig om de Tour of Dauphiné te winnen, en in andere koersen ook. Maar ik probeerde wel mijn best te doen in de dingen waar ik goed in was. Het is heel weinig renners gegeven om zo’n wedstrijd te winnen, en dat wordt misschien soms al eens vergeten." De lat te hoog leggen heeft ook geen zin.

Evenepoel heeft de kwaliteit om te winnen

Anno 2024 mag België wel volop dromen van rondesucces met één van zijn uithangborden. "Remco heeft die kwaliteiten om te winnen veel meer in zich, en ik wens hem dat ook toe."