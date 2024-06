Tijd voor de hype: Merlier en Van Lerberghe palmen podium in Denemarken in, Van Avermaet in top 10 in Unbound

Tim Merlier doet verder waar hij mee bezig was: op het podium het hoogste schavotje inpalmen.

Het hoeft niet altijd wegwielrennen te zijn. Gravelracen is dé hype van het moment en Tim Merlier en Bert Van Lerberghe trokken hiervoor namens Soudal Quick-Step naar Denemarken voor de Blaavandshuk race. De gouden tandem voor sprints op de weg bleek ook een goede combinatie voor op het gravel.

Tim Merlier won, Bert Van Lerberghe werd derde. De zegehonger van Merlier is dus nog lang niet gaan liggen na zijn schitterende Giro. Na zijn drie overwinningen in Italië is er dus nog eentje bijgekomen in Scandinavië. Sprinten of gravelen, hij kan het duidelijk allemaal. En aan de zijde van Van Lerberghe zal het nog extra deugd doen.

Congrats to @MerlierTim & @bert_bvl on finishing 1-3 at the Gravel Challenge Blaavandshuk race in Denmark 👏 pic.twitter.com/ja0KMKUXT8 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 1, 2024

Dé gravelrace van de dag waar de meeste aandacht naartoe ging, was uiteraard de zware Unbound Gravel in de VS. Met Jan Bakelants en Greg Van Avermaet als meest opvallende Belgische deelnemers. Terwijl Van Avermaet achterop geraakte, maakte Bakelants deel uit van een groep achtervolgers. Later werden ze wel herenigd.

De rollen werden zelfs omgekeerd, met Van Avermaet in de eerste groep achtervolgers en Bakelants die minuten achterstand opliep. In de strijd om de zege ging het vooral tussen de Australiër Morton en de Amerikaan Chaga. Het werd een koninklijke sprint tussen deze twee die het wegwielrennen ook niet vreemd zijn.

Van Avermaet zevende in Unbound

Lachlan Morton had met een machtige spurt in Emporia nog het meeste over. Haga moet voor eigen volk zich neerleggen bij plek 2, de Deen Kongstad ging nog mee op het podium. Greg Van Avermaet reed nog naar een hele verdienstelijke zevende plaats.