"Wie gaat er hem af rijden?": torenhoog vertrouwen in Van der Poel, want die kan hét succesrecept bij uitstek herhalen

Mathieu van der Poel heeft al eens uitgepakt met hét succesrecept op het allerhoogste niveau. Hét succesrecept voor hem alleszins. In Nederland hopen ze dat hij dat nog eens kan bovenhalen.

Wielerflits heeft Gerben de Knegt, naast bondscoach veldrijden ook bondscoach mountainbiken, gevraagd naar zijn mening nu het stof wat is gaan liggen en hij het misschien kan plaatsen dat Van der Poel niet naar de Spelen gaat als mountainbiker. De Knegt weet ook dat VDP een doordachte keuze maakte met het oog op de wegrit.

"Als je de Tour doet, dan twee weken niets en dan de olympische wegrit: dat is een kopie van de manier waarop hij wereldkampioen werd. Dat heeft goed gewerkt", trapt De Knegt een open deur in. "En ik geloof daar ook heilig in. Als je de MTB-wedstrijd daar tussenin duwt, dan moet je half de Tour doen of zelfs helemaal niet."

Doemscenario kwam dichterbij voor Van der Poel

Dat is misschien nog niet de meest cruciale factor. "Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat Mathieu twijfels had over hoe goed hij nu op de mountainbike is. Dat weet niemand. De kans dat het op de Spelen dan twee keer op niets uitdraait, werd steeds duidelijker." Dat is uiteraard het scenario dat Van der Poel wil vermijden.

"En stel je voor dat hij die olympische wegrit binnenhaalt, dan is zijn palmares op de weg wel bijna helemaal vol hè. Zonder oneerbiedig te willen zijn, maar misschien maakt dat het voor hem wel makkelijker om later in zijn carrière meer de switch naar het mountainbiken te maken." Het is de niet zo stille droom van De Knegt.

Van der Poel benadert doelstelling altijd

"En heel eerlijk: wie gaat hem er op dat wegparcours afrijden? De laatste jaren heeft ook uitgewezen dat als Mathieu een duidelijke keuze maakt, hij nooit ver van zijn doel af gaat zijn."