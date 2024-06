Als Kristoff het niet doet, dan doet een ploegmaat het wel: Brussels Cycling Classic draait uit op complete verrassing

Alexander Kristoff was dé man in de schijnwerpers in de Brussels Cycling Classic, na al zijn overwinningen van de laatste weken. Als hij niet kan winnen, dan doet iemand anders van Uno-X het wel. De Noor Abrahamsen verraste de spurters in Brussel.

Op de Smeysberg kozen de vluchters Gougeard, Gruel, Desal, Bonneu, Lucca en Svrcek al het hazenpad. Wanneer hun voorsprong slinkte als sneeuw voor de zon maakte Liam Slock van Lotto Dstny de oversteek. Ook achter de kopgroep zaten ze niet stil, met vooral een bedrijvige Girmay, onder meer op de Muur van Geraardsbergen. Met twee versnellingen zorgde de Eritreeër voor een schifting. Het liedje van de vroege vluchters was zo al snel uitgezongen. Kristoff had de boot gemist, voor hem zou het dus al zeker eens een dag zonder overwinning worden. Er bleef nog zo'n 50 man over vooraan, maar een achtervolgende groep gaf het nog niet op. Goede zet van Abrahamsen Dankzij werk van Groupama-FDJ werd een samensmelting vermeden. Abrahamsen en Svrcek wilden het sowieso niet riskeren, zij sprongen met hun tweetjes weg. Er ging wel steeds minder snee uit van de inspanningen van Svrcek. Abrahamsen besloot het dan maar op zijn eentje te wagen: een goede zet. Het was voor de Noor alles uit de kast halen om het aanstormende pelotonnetje voor te blijven, maar hij slaagde er wel in. Altijd mooi als een aanvaller een deel sprinters eens weet te verrassen. Dat is wat Abrahamsen voor mekaar kreeg, hij balde dan ook terecht de vuist. Weer maar eens raak voor Uno-X in België. Girmay en Groves komen te laat Girmay en Groves spurtten nog naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Taminiaux is op de achtste plaats de eerste Belg.