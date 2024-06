Lefevere wil klimkern rond Evenepoel versterken met Paret-Peintre, maar zijn huidige ploeg heeft waarschuwing in huis

Patrick Lefevere zit nog niet op rozen. Om de kern rond Evenepoel te versterken is Paret-Peintre in het vizier te komen. Alleen is het de vraag of diens overstap afgerond kan worden nu de belangstelling van Lefevere is uitgelekt.

Lefevere heeft onlangs zijn ergernis geuit over het feit dat het nieuws over die mogelijke transfer in de pers kwam te staan. Cyclism'Actu is nu eens gaan horen bij ploegleider Julien Jurdie hoe ze er bij Decathlon AG2R tegenover staan dat Soudal Quick-Step zo aan het azen is op één van hun renners. Het antwoord is duidelijk.

"Dat maakt deel uit van het spel, ik heb er geen problemen mee", gaat Jurdie alleszins niet op zijn achterste poten staan. "Valentin is einde contract, zijn makelaars doen hun werk. Een renner die einde contract is en resultaten neerzet, die trekt belangstelling aan." Daar is de Fransman dus realistisch genoeg over.

Decathlon AG2R vs Soudal Quick-Step

"Na zijn uitstekende Giro is het logisch dat ploegen hem en zijn makelaar benaderen om zich te versterken. Hij is vrij, die besprekingen mogen dus gevoerd worden. Maar ik verzeker u, die besprekingen worden ook gevoerd langs onze kant", verwittigt Jurdie Lefevere dat Decathlon AG2R Paret-Peintre niet zomaar laat gaan.

"We blijven heel alert. De onderhandelingen met Valentin zijn al vergevorderd. We hopen er enorm op dat hij volgend jaar nog bij ons koerst."