Jan Bakelants heeft heel wat te zeggen na lijdensweg tijdens zwaarste gravelrace ter wereld: "Bitter"

Jan Bakelants staat erom bekend om steeds klare wijn te schenken over zijn meningen. Voor de Unbound van afgelopen weekend had hij dan ook een aantal scherpe meningen. En wat had hij achteraf te zeggen?

Onder meer Jan Bakelants en Greg Van Avermaet stonden afgelopen weekend voor de allergrootste uitdaging wat gravelrijden betreft: de Unbound Gravel, de zwaarste gravelkoers ter wereld. Daar gingen ze allebei aan meedoen.

Bakelants verwachtte vooraf zelf beter te zijn van vorig jaar en had ook grote verwachtingen voor Van Avermaet. Die laatste eindigde uiteindelijk ook effectief in de top-10, terwijl er voor Bakelants een 28e plaats in zat.

Een mooi resultaat op zich, maar door veel pech bleef hij toch achter met een bitter gevoel: "Ik had het geluk niet aan mijn kant en dat vond ik wel jammer. Toen de selectie gemaakt werd met een man of twaalf, zat ik erbij."

Lek gereden op een heel slecht moment

"Daarna ben ik lek gereden op een heel slecht moment. De koers lag in verschillende stukken, vanuit een derde groep reed ik opnieuw lek en toen zat ik alleen in niemandsland. Dan wordt het heel moeilijk alleen als de koers bezig is."

"Het werd uiteindelijk vloeken. Het was een belangrijke afspraak voor mij en ik had echt een goede dag. Het is helaas een beetje een tegenvaller geworden. Ik zit hier toch vooral met een bitter gevoel", aldus Bakelants tegen Sporza.