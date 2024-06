Remco Evenepoel heeft stevige instructies meegekregen, maar lang niet vanzelfsprekend om die ook op te volgen

De instructies voor Remco Evenepoel zijn enorm duidelijk. Al betekent dat niet dat het vanzelfsprekend is om die op te volgen en uit te voeren.

Klaas Lodewyck, één van de ploegleiders bij Soudal Quick-Step, heeft nog eens benadrukt wat de aanpak is tijdens de eerste Dauphiné-dagen. Die is om zich als ploeg gedeisd te houden. Remco Evenepoel zal zich daar wel achter scharen, omdat hij net terugkeert uit blessure. Maar het blijft iets dat tegen zijn natuur is.

Remco Evenepoel is immers een aanvaller pur sang, de man die van ver aanvalt als het kan. Zo'n scenario staat voor Soudal Quick-Step dus niet in de sterren geschreven. Er is nog wel iets anders dat een rol kan spelen en dat is het parcours. Er komen immers toch al enkele pittige heuvels aan in de tweede etappe van de Dauphiné.

Eerste vrij lastige rit voor Evenepoel

Moest Remco Evenepoel zich goed voelen, zal het toch wel prikkelen om niet eens goed door te vlammen. Het is immers de eerste vrij lastige rit voor hem na maanden zonder koers. In geval van een sterke dag zal moeten blijken in welke mate Evenepoel vasthoudt aan het plan of hij zich toch al eens durft te mengen in de debatten.

De Côte de Fagot, de Col Saint-Thomas, de Côte de Saint-Georges-en-Couzan en de Col de la Croix zijn stuk voor stuk toch gecategoriseerde beklimmingen. Wel maar van tweede of derde categorie, maar toch. En dan moet het slotakkoord nog komen: de Col de La Loge, op een hoogte van 1255 meter. En daar ligt ook de finish.

Afwachten wat Evenepoel doet op Col de La Loge

Afwachten of het daar aan de punchers is of de kandidaat-eindwinnaars al een aardig woordje meespreken. Het is alleszins een mogelijkheid om de explosiviteit eens te testen. En dan is het uitkijken of Remco Evenepoel daarin meegaat.