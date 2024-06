Soudal Quick-Step predikt realisme maar keert toch al een klein beetje zijn kar over Remco Evenepoel

De communicatie van Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel zit op dezelfde lijn: het is realisme troef in de Dauphiné. En toch, wat als het nu eens heel goed gaat? De ploeg sluit het stiekem toch niet helemaal uit dat Evenepoel voor een klassement gaat.

In elk geval is het de bedoeling dat Evenepoel en zijn ploegmaats zich de eerste dagen gedeisd houden. "Dat is een afspraak die we hebben gemaakt, niet alleen met Remco, maar met heel de staf. De Dauphiné gebruiken we om verder op te bouwen richting de Tour", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck aan VTM na rit 1.

Terwijl het normaal wel volle bak gaan is in een ploeg met Evenepoel. "Als die valpartij in de Ronde van het Baskenland niet was gebeurd, en hij kon alles afwerken zoals gepland, dan sta je hier met andere ambities. Nu moeten we de verwachtingen temperen." Al blijft er met een tijdrit in het parcours in principe wel iets mogelijk.

Ambities verleggen een optie met Evenepoel

"Na de tijdrit van woensdag gaan we meer weten en kunnen we eventueel andere doelstellingen stellen voor het laatste - heel lastige - luik van deze Dauphiné. Maar voorlopig is het doel om beter uit de Dauphiné te komen dan dat Remco aangekomen is." Lodewyck laat dus zelf al de deur open om de ambities te verleggen.

Nochtans had Evenepoel verklaard niet voor het klassement te gaan, maar misschien doet hij dat toch als hij voelt dat het heel vlot loopt? "Dat kan, maar we moeten eerst die tijdrit afwachten. Het is niet zo dat we alles gaan controleren en het werk op onze schouders nemen. We gaan de koers laten lopen, en zien wel waar we uitkomen."

Evenepoel en Soudal Quick-Step denken aan grote plaatje

Uiteindelijk zal Evenepoel wel weten hoe ver hij tegen de limiet aan kan gaan in wat een voorbereidingskoers op de Tour blijft. "Hij weet waar hij mee bezig is, wij ook. We moeten gewoon vasthouden aan ons idee."