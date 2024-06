Remco Evenepoel speelt open kaart over wat nu echt wel cruciaal is

Remco Evenepoel was een druk gesolliciteerd man tijdens de eerste dag van de Dauphiné. Logisch, want het was zijn eerste koersdag sinds zijn val in de Ronde van het Baskenland.

Zowel voor als na afloop van de openingsetappe was iedereen uiteraard geïnteresseerd in wat Remco Evenepoel in de mixed zone te vertellen had. Het goede nieuws is ondertussen dat die eerste rit wel ongeveer verlopen is zoals Evenepoel het voor ogen had. Hij is er alleszins in geslaagd om uit de problemen te blijven.

Aangezien het zijn eerste koers is sinds zijn val heeft Evenepoel er ontspannen en zonder veel verwachtingen naartoe kunnen leven. Al wil dat niet zeggen dat er geen belangrijke fase aankomt. Integendeel, met het oog op de Tour de France is het juist cruciaal dat Remco Evenepoel in de loop van de Dauphiné progressie kan boeken.

Voorwaarde voor Tour-ambities Evenepoel

"Ik hoop dat ik uit deze koers kan komen met een betere vorm dan waarmee ik eraan begin", zei Evenepoel voor de microfoon van de Dauphiné-organisatie. "Het draait allemaal om het opbouwen van de vorm en stappen vooruit zetten." Een voorwaarde om zijn top 5-ambitie in de Tour de France straks te kunnen waarmaken.

Dat deuntje zal Remco Evenepoel nog wel enkele keren moeten herhalen. "Dat is een beetje deel van het proces in aanloop naar de Tour."