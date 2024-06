Pedersen rondt straf werk Lidl-Trek zo sterk af als tevoren met dubbelslag, comeback Evenepoel met weinig problemen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heel wat grote namen maken voor het eerst sinds lang hun opwachting. Pedersen schoot meteen weer raak in zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix. Het levert hem ook de leiderstrui op in de Dauphiné. Remco Evenepoel ervaarde weinig problemen bij zijn comeback sinds zijn val in het Baskenland.

Vanuit Belgisch oogpunt stond de openingsetappe van de Dauhpiné vooral in het teken van de comeback van Evenepoel, maar de koers schrijft altijd haar eigen verhaal. Dat verliep redelijk bizar, met Donovan als enige koploper in het wedstrijdbegin en Le Berre achter hem in niemandsland. Uiteindelijk geraakte Le Berre toch vooraan.

Donovan sprokkelde wel de meeste punten op de klimmetjes, wat hem na dag 1 de bollen oplevert. Het peloton liet de koplopers wat spartelen. Voor Evenepoel kwam de enige echte inspanning van de dag er toen hij even wat kledij in de volgwagen ging gooien. Het was voor hem dan wel zaak om tussen de ploegwagens terug te komen.

Dat was geen probleem en ook in het vervolg van de etappe bleef de Belgische kampioen uit het gevaar. Het leidersduo hield het uiteindelijk vol tot 15 kilometer voor Saint-Pourçain-sur-Sioule, start-en aankomstplaats van deze rit. Dan vond de onvermijdelijke samensmelting plaats en was het op naar de verwachte massasprint.

Pedersen en Bennett, dat waren de twee grote favorieten. En jawel, zij namen ook de eerste posities in. Lidl-Trek zette de sprinttrein op het juiste spoor, met Skujins die Pedersen naar voren bracht en Gibbons die diende als loods. Het was vervolgens voor Pedersen een koudkunstje om het af te maken: ritzege + geel!

Die afwezigheid sinds Roubaix heeft niet voor roest gezorgd. Sam Bennett moest zich neerleggen bij een tweede plaats, de Fransman Page pakte de derde plaats.