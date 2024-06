Remco Evenepoel sprint niet mee voor ritzege in Dauphiné, dit heeft hij achteraf te zeggen

Magnus Cort zette de eerste heuvelachtige etappe in het Criterium du Dauphiné naar zijn hand. Dylan Teuns werd zesde, de mannen van Soudal - Quick Step konden zich niet echt mengen in de sprint.

Vooraf had Remco Evenepoel nog aangegeven dat de vorm van de dag zou doen beslissen wie uiteindelijk zou gaan sprinten voor de zege van het team. Maar Ilan Van Wilder werd uiteindelijk 21e en Evenepoel zelf 27e.

Geen van beiden heeft zich dus écht gemengd in de debatten in de groep van 53, waar Magnus Cort uiteindelijk de snelste van bleek. "Het was een pittige etappe", aldus Evenepoel zelf achteraf tegenover de verzamelde pers.

"Het peloton legde de hele dag een stevig tempo op, want er was altijd wind in de rug. Uiteindelijk hebben we het allemaal goed overleefd als groep, dus zie ik geen probleem", kon er zelfs een lachje af tegenover Sporza.

Evenepoel weet nog niet waar hij staat

Rest de vraag: weet Evenepoel nu waar hij staat? Zelf geeft hij aan van niet, omdat het nog maar een 'makkelijke' heuveletappe was. De echte klimpartijen volgen later deze week nog in het Critérium du Dauphiné.

"Ik heb niet moeten lossen, dat is al goed. Antwoorden op mijn vragen heb ik nog niet. De opdracht voor vandaag is geslaagd, de komende dagen komt er nog veel op ons af." Binnen enkele dagen weten we mogelijk meer over het vormpeil van Remco Evenepoel.