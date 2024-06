Zien we Jonas Vingegaard in de Tour de France? José De Cauwer heeft pittig antwoord klaar

De Tour de France begint binnen enkele weken. Heel wat renners zin in het Critérium du Dauphiné volop bezig zich voor te bereiden op die Tour de France. Jonas Vingegaard zit ondertussen met onder meer Wout van Aert op hoogtestage.

Wout van Aert en Jonas Vingegaard moeten op hoogtestage in Tignes achterhalen of hun vorm goed genoeg is om aan de start van de Tour te komen. De wielerliefhebber hoopt uiteraard dat bij beiden het antwoord positief zal zijn.

Iedereen stelt zich vragen bij wat Visma - Lease a Bike uiteindelijk gaat doen en wie ze aan de start gaan brengen. Ook tijdens het Critérium du Dauphiné werden heel wat vragen gesteld door diverse analisten en commentatoren.

© photonews

José De Cauwer heeft alvast een duidelijke mening: "Ja, we gaan Vingegaard aan de start zien. Ik ben er zeker van", is de commentator bij Sporza zeer helder. "Ik denk dat we voor 95% zeker mogen stellen dat hij er zal zijn."

Jonas Vingegaard zal zijn titel verdedigen

"Dat is mijn overtuiging, ja. Hij zal zijn titel verdedigen als er niets abnormaal zal gebeuren de komende dagen. Hij bleef lang in het ziekenhuis, maar dat had vooral te maken met de klaplong. Daarna heeft hij toch tijd gehad om eraan te werken."

"Gaat hij in topvorm zijn? Dat is nog een andere zaak. Die vraag kan je altijd stellen. Vorig jaar was Pogacar niet in topvorm en daar hebben ze gebruik van gemaakt. Gezien de periode die er al over gegaan is, denk ik dat de kans heel groot is. Logisch dat ze nu nog niet in grote euforie zijn, dat wel."