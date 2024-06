Alaphilippe niet naar de Tour de France? Patrick Lefevere legt het uit in Frankrijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Julian Alaphilippe reed een sterke Giro d'Italia. Het grote publiek vond meteen dat hij ook naar de Tour de France moest deze zomer.

Julian Alaphilippe won een rit in de Giro d’Italia en kreeg ook de prijs van meest aanvallende renner. Maar liefst acht keer was hij mee in de ontsnapping van de dag.

De goede vorm van de Fransman zorgde ook meteen dat het grote publiek Alaphilippe wilde zien schitteren in de Tour de France.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zal het niet zover komen. Alaphilippe wil zich volledig focussen en voorbereiden op de Olympische Spelen in eigen land.

Patrick Lefevere bevestigt die informatie ook aan de krant. “Ik heb hem gebeld op de avond van zijn ritzege in de Giro. Hij vertelde me dat hij zich kon voorstellen dat mensen aan hem zouden denken voor de Tour, maar dat hij er niet zou willen starten wegens andere doelstellingen.”

Alaphilippe begrijpt zelf goed dat hij wel het nodige werk voor Soudal-QuickStep en kopman Remco Evenepoel zou kunnen opknappen in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot was zelf ook duidelijk in heel het verhaal.

Eigen keuze

“Hij verzekerde mij dat hij ons besluit zou respecteren omdat wij zijn werkgever zijn, maar ik kan me geen moment voorstellen dat ik hem zou dwingen aan de start te verschijnen. We hebben als ploeg nog nooit iemand tot iets gedwongen.”

De Spelen zijn veel meer dan een koers om te winnen. “Bovendien begrijp ik dat Julian Parijs op het oog heeft. Dit kan zomaar zijn laatste kans zijn om te winnen op de Olympische Spelen en dat in eigen land. Waarom hem die kans ontnemen?”