Remco Evenepoel legt de bal volledig in het kamp van Julian Alaphilippe

Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe: kunnen zij voor Soudal Quick-Step dan toch nog in de Tour de France een tandem vormen? Om die knoop door te hakken, legt Evenepoel de bal in het kamp van zijn Franse ploegmaat.

In principe was het niet voorzien dat Alaphilippe deel uit zou maken van de Tour-selectie van Soudal Quick-Step. Na zijn heropleving in de Giro moet dat misschien wel herbekeken worden. Zijn vrouw Marion Rousse liet al uitschijnen dat Alaphilippe er zeker niet weigerachtig tegenover staat om zich weg te cijferen voor Evenpoel.

Want dat komt er wel bij kijken voor elke renner van Soudal Quick-Step die aan de zijde van Remco Evenepoel aan de Grand Départ staat. Op zijn persbabbel in aanloop naar de Dauphiné heeft Evenepoel er zelf een vraag over beantwoord. "De Giro van Julian was uitstekend", had de Belgische kampioen ook wel in de mot.

© photonews

"Het is lang geleden dat we hem nog op zo'n niveau zagen koersen. Ik ben heel blij om dat te zien. Om te zien dat hij het plezier vindt en weer resultaten bij mekaar kan rijden. Het is zijn beslissing of hij aan de Tour wil meedoen of niet", maakt Evenepoel duidelijk. De kopman gaat de aanwezigheid van Alaphilippe dus niet opeisen.

"Hij is professioneel en volwassen genoeg om te weten wat hij wil doen en om de beslissingen te nemen in zijn leven. Ik ga hem niet zeggen dat hij verplicht is om naar de Tour te gaan. Het is Julian die gaat kiezen."